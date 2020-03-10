Поссорилась с сожителем: девушка проткнула себя ножом [ Редактировать ]
В понедельник, 9 марта, в Днепре на улице Алматинской случилось происшествие. На место сразу же выехал наряд полиции. Как стало известно, после ссоры с мужем женщина пыталась покончить жизнь самоубийством. Об этом сообщает "Информатор".
Когда правоохранители зашли в дом, они обнаружили на полу женщину 1969 года рождения с ножевым ранением. В комнате в этот момент находилось еще два человека. Ими оказались сестра и зять потерпевшей, которые приехали к ней в гости из Луганска. Компания родственников устроила застолье.
В какой-то момент между хозяйкой дома и ее сожителем началась ссора, в результате которой женщина схватила, лежавший на столе, нож и нанесла себе удар. Все это время она находилась в сознании и также подтвердила информацию.
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