Падіння цін на нафту обвалило російський ринок акцій. Сьогодні під час відкриття торгів провідні біржові індекси упали до мінімуму від січня минулого року. Просів і курс російського рубля. Ціна американського долара перевищила позначку 72 рублі, а євро - понад 82 рублі. Вперше з 2016-го року.

Через вихід Росії з нафтової угоди країн ОПЕК напередодні світові біржі пережили найгірший день від часів кризи 2008 року. Падіння цін на нафту виявилося найбільшим після війни в Перській затоці 1991 року.