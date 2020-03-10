Первый замглавы фракции "Слуга народа" Александр Корниенко заявил о том, что внеочередное заседание Верховной Рады по кадровым вопросам в отношении правительства может состояться 17-20 марта. Об этом сообщает "Укринформ".

"Если речь идет о кадровых назначениях, несмотря на необходимость усилить экономический блок, то, возможно, на следующей неделе будет внеочередное пленарное заседание. Но, возможно, туда войдут и другие насущные вопросы. Но пока что проведение этого заседания никто не инициировал. Его может инициировать или президент, или депутаты, но мы пока подписи не собираем, у нас нет такого понимания, у нас нет информации относительно кандидатуры, нет консенсуса в этом", - отметил Корниенко.

При этом он предположил, что "ясность" относительно возможности проведения внеочередного заседания Рады может быть внесено 13 марта.

Если объявлять внеочередное на среду (18 марта - ред.), то его в пятницу (13 марта - ред.) надо инициировать или нам, или Президенту, не позднее, чем за три дня, чтобы был порядок дня, и депутаты понимали, что происходит. Или тогда мы с понедельника переходим опять в четверг (депутаты могут 16 марта инициировать проведение процедуры внеочередного заседания на 19 марта, - ред.), или даже в пятницу.

Ранее сообщалось, что новый Кабмин принес присягу.