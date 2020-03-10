Держдума Росії сьогодні розглядала поправки до Конституції країни. Зрештою, ухвалила скасувати обмеження за кількістю термінів для президента Федерації.

Нагадаємо, до цього глава держави міг обіймати посаду не більше як два термінів поспіль. Референдум щодо змін до Конституції призначили на кінець квітня цього року. При цьому, президент РФ відзначив, що він проти проведення дострокових виборів до Держдуми.

* * *

Сьогодні у Держдумі зустрічали українську делегацію. Вона ініціювала підготовку до проведення міжпарламентських зборів країн-учасників Нормандського формату. Перший етап обговорили сьогодні у Москві, під час зустрічі українських депутатів від партії "Опозиційна Платформа - За життя" та їхніх колег з Держдуми Росії.

На думку сторін, проведення міжпарламентської зустрічі за участі колег з України, Росії, Франції та Німеччині сприятиме втіленню Мінських домовленостей.

Парламентський вибір "Нормандського формату". Міжфракційне об'єднання українського парламенту "Діалог в ім'я миру: Україна-Росія-Німеччина-Франція" зустрілося з депутатами Держдуми Росії. У складі української делегації - депутати "Опозиційної платформи - За життя" Віктор Медведчук, Вадим Рабінович, Тарас Козак, Олександр Колтунович, Ренат Кузьмин, Тетяна Плачкова, на чолі з головою політради партії Віктором Медведчуком. Обговорили, як вирішити конфлікт на Донбасі.

Віктор Медведчук, голова політради партії "Опозиційна платформа - За життя":

Мы предложили встречи парламентариев Украины, России, Франции и Германии. И вот это парламентское измерение Нормандского формата, т.е. тех стран, главы государств которых принимает активное участие в этом Нормандском формате - они, на наш взгляд, могут оказать содействие, в первую очередь, парламентариям ВРУ, которые могли бы реализовать Минские соглашения, основная часть и базис которой заключается в принятии ряда законов, касающиеся особого статуса, амнистии, выборов и изменений в Конституцию. Сегодня мы обсудили с коллегами з Госдумы эти вопросы. Отметили, что следующая встреча должна быть встречей четырех делегаций парламентов Украины, России, Германии, Франции. Наметили также создание рабочей группы по подготовке и процедуре и подготовки программы, и повестки деятельности, которая будет направлена и поможет способствовать реализации Минских соглашений.

Нардепи впевнені - пришвидшити повернення миру в Україні допоможе широкий діалог чотирьох країн, на рівні парламентів.

Вадим Рабінович, народний депутат, співголова партії "Опозиційна Платформа - За життя":

Наша работа заключается в том, чтобы сближать позиции сторон. Наша работа заключается в том, чтобы предлагать новые какие-то варианты, когда стопорятся следующие. Говорить за кого-то мы не будем. Как россияне отнеслись к нашим словам - мы посмотрим тоже. Они были довольны, говорили очень хорошие такие комплиментные вещи и когда докладывал интересную концепцию господин Кузьмин, ну а результат мы посмотрим через недельку, через две.

У Держдумі РФ результатами зустрічі з українськими колегами задоволені. Спільними зусиллями сторони пропонують створити робочу групу для напрацювань шляхів вирішення конфлікту на Донбасі.

В'ячеслав Володін, голова Держдуми Федеральних Зборів РФ VII скликання:

Без диалога - нет доверия. Без доверия - нет развития. Сегодняшняя встреча у нас уже вторая. В рамках этой встречи мы договорились о конкретных шагах, выработке решений, которые у нас, если хотите, - объединят, а не расколят. И в этой связи, хотел бы подчеркнуть важность Нормандского формата в рамках межпарламентского измерения. Нам сегодня необходимо, чтобы наши коллеги из Франции, Германии - присоединились к процессу, который запущен украинской стороной. Наш президент поддержал его и сегодня мы обсуждаем вопросы, которые призваны объединить наши усилия.

Сприятиме виконанню Мінських домовленостей й законотворча діяльність українського парламенту. Саме тому, "Опозиційна платформа - За життя" ініціювала зміни до закону про особливий статус Донбасу, а саме - пропонують імплементувати туди так звану формулу Штайнмаєра, щоб пришвидшити мирні ініціативи і організували міжпарламентський діалог за участі України, Росії, Німеччини та Франції.