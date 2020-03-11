В Турции зафиксировали первый случай коронавируса [ Редактировать ]
Во вторник, 10 марта, в Турции был выявлен первый случай заражения коронавирусом нового типа Covid-19.
Об этом сообщил министр здравоохранения республики Фахреттин Коджа, передает агентство Anadolu.
"Сегодня вечером был протестирован гражданин нашей страны с подозрением на коронавирус. Анализ показал положительный результат",- заявил министр.
По его словам, инфицированный мужчина недавно вернулся из поездки в Европу.
Коджа добавил, что в настоящее время пациент находится на карантине. Его общее состояние оценивается как удовлетворительное.
Ранее сообщалось, что в Грузии коронавирусом впервые заразился ребенок. Также в Украине с подозрением на коронавирус госпитализировали еще двоих человек.
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