В Турции зафиксировали первый случай коронавируса/ Фото: m.dream.co.id

Во вторник, 10 марта, в Турции был выявлен первый случай заражения коронавирусом нового типа Covid-19.

Об этом сообщил министр здравоохранения республики Фахреттин Коджа, передает агентство Anadolu.

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"Сегодня вечером был протестирован гражданин нашей страны с подозрением на коронавирус. Анализ показал положительный результат",- заявил министр.

По его словам, инфицированный мужчина недавно вернулся из поездки в Европу.

Коджа добавил, что в настоящее время пациент находится на карантине. Его общее состояние оценивается как удовлетворительное.

Ранее сообщалось, что в Грузии коронавирусом впервые заразился ребенок. Также в Украине с подозрением на коронавирус госпитализировали еще двоих человек.

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