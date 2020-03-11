У замминистра здравоохранения Великобритании обнаружили коронавирус [ Редактировать ]
У заместителя министра здравоохранения Великобритании, депутата-консерватора Надин Доррис диагностировали коронавирус. Об этом сообщает BBC.
Доррис отметила, что она приняла все рекомендованные меры предосторожности.
Она находится дома на карантине и прекратила все контакты, постепенно выздоравливает.
"Общественное здравоохранение Англии приступило к детальному отслеживание контактов. И департамент, и мой парламентский офис внимательно следуют их советам", - сказала Доррис.
К слову, на прошлой неделе Доррис имела многочисленные встречи и контакты в парламенте, а накануне встречалась и обменивалась рукопожатием с премьер-министром страны Борисом Джонсоном.
Ранее мы писали о том, что в Киев привезли 1200 экспресс-тестов для выявления коронавируса.
Также читайте новость о том, что командующий Вооруженными силами Польши заразился коронавирусом.
по теме
В Турции зафиксировали первый случай коронавируса
Инфицированный мужчина недавно побывал в Европе
В Сеуле выявлен крупный очаг заражения
В Сеуле в одном из колл-центров обнаружили крупный очаг заражения коронавирусом
В Украине с подозрением на коронавирус госпитализировали еще двоих человек
Во вторник, 10 марта, в Черновицкую областную клиническую больницу госпитализировали еще двоих человек с подозрением на коронавирус
Гарвард переводит студентов на дистанционное обучение из-за коронавируса
Об этом говорится в сообщении на сайте университета
В Киев привезли 1200 экспресс-тестов для выявления коронавируса
Во вторник, 10 марта, в Киев доставили 1200 экспресс-тестов для выявления коронавируса