У заместителя министра здравоохранения Великобритании, депутата-консерватора Надин Доррис диагностировали коронавирус. Об этом сообщает BBC.

Доррис отметила, что она приняла все рекомендованные меры предосторожности.

Читайте также Коронавирус в Украине: для депутатов ввели ограничения

Она находится дома на карантине и прекратила все контакты, постепенно выздоравливает.

"Общественное здравоохранение Англии приступило к детальному отслеживание контактов. И департамент, и мой парламентский офис внимательно следуют их советам", - сказала Доррис.

К слову, на прошлой неделе Доррис имела многочисленные встречи и контакты в парламенте, а накануне встречалась и обменивалась рукопожатием с премьер-министром страны Борисом Джонсоном.

Ранее мы писали о том, что в Киев привезли 1200 экспресс-тестов для выявления коронавируса.

Также читайте новость о том, что командующий Вооруженными силами Польши заразился коронавирусом.