Этот психологический тест расскажет секреты вашего подсознания. Ответьте честно, что вы увидели первым на изображении? Ниже прочтите свой результат.

Что вы увидели здесь в первую очередь?

Черный кот

Вы довольно поверхностны. Склонны к поспешным выводам и не очень любите докапываться до сути. Зачастую берете то, что лежит на поверхности. Вам просто необходимо быть более внимательным и вдумчивым. Постарайтесь стать ответственнее и серьезнее. Иначе рискуете мало чего добиться в жизни.

Мышь

Вы внимательны, вдумчивы и не любите поспешных выводов. Единственный недостаток - вы редко расслабляетесь. А ведь жизнь - это не только работа и постоянная череда решений на поставленные задачи. Старайтесь больше отдыхать, иначе рискуете превратиться в брюзгу.

Белые полосы

У вас есть только черное и белое. Некое подобие юношеского максимализма. Вы свято верите в свои идеалы и не собираетесь им уступать. В отношениях и работе вы стремитесь к совершенству. Проблема вся в том, что совершенства в чистом виде не существует. Но вам сложно отойти от своих жизненных принципов и поверить, что кроме черного и белого есть еще и другие цвета и оттенки.

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