Нового міністра оборони - представив президент особовому складу Збройних Сил. Андрій Таран - кадровий військовий, служив у армійській розвідці, а під час війни на Донбасі - керував українською частиною спільного центру з контролю за припиненням вогню.

Перш ніж передати йому слово - Зеленський згадав бійців, які віддали життя, обороняючи Україну від окупантів. І запевнив, що влада розробляє програму вшанування полеглих героїв - на державному рівні.

"Сьогодні ми робимо все заради мирного врегулювання конфлікту на сході України, але я не раджу противнику думати, що наше бажання миру послаблює нашу здатність дати відсіч. Це не так. І українські військові уповноважені завжди давати адекватну потужну відповідь на дії агресора", - говорить Володимир Зеленський, президент України.