З ким зустрічалися депутати і яким чином цей візит допоможе наблизити мир на Донбасі?

Нардепи від "Опозиційної платформи - За життя" - обговорили в Москві ідею створення парламентської версії "нормандського формату". Йдеться про переговори за участю українських, російських, французьких та німецьких парламентських груп. З ким зустрічалися депутати і яким чином цей візит допоможе наблизити мир на Донбасі - мої колеги розкажуть.

Проєкт міжпарламентського виміру "Нормандського Формату" напередодні презентував голова політради партії "Опозиційна платформа - За життя". Віктор Медведчук обговорив ідею в Москві, під час зустрічі з Путіним.

"Для того, чтобы оказать содействие главам государств в вопросах мирного урегулирования. Убедить наших депутатов о том, что Минские соглашения, как это считается, являются безальтернативными, для того чтобы реализовать их в полной мере через законодательную работу и тем самым приблизить мир в Украине", - говорить Віктор Медведчук, голова політради партії "Опозиційна Платформа - За життя".

Очільник Кремля заявив про готовність долучитися до процесу. Деталі цього нового "формату", українська делегація обговорила за круглим столом - з колегами в Держдумі.

"Для нас идеальной, на мой взгляд, была бы такая серьезная смоделированная встреча сразу четырех сторон - французской, немецкой, российской и украинской. Вместе, в каком-нибудь приличном месте, с хорошим составом", - вважає Вадим Рабінович, співголова партії "Опозиційна платформа - За життя".

За результатами зустрічі, домовилися створити робочу групу, яка опікуватиметься підготовкою до проведення міжпарламентських зборів. Між тим, у пресслужбі Апарату Верховної Ради повідомили - візит опозиціонерів до Москви є приватною поїздкою. І під час зустрічей вони висловлювали позицію лише своєї політичної сили.