Добиватися миру на Донбасі та прямих поставок газу закликають новий уряд у Конфедерації профспілок України. Там вважають - інакше втілити обіцянки уряду про підвищення пенсій буде неможливо.

"Нове керівництво уряду, зокрема Міністр соціальної політики заявили, що головним завданням нового уряду буде збільшення пенсій. Але я хочу наголосити що пенсії залежні від розміру зарплат, розмір зарплат залежний від розміру валового внутрішнього продукту, а валовий внутрішній продукт залежить він залучення інвестицій і енергомісткості економіки. Ключовим завданням уряду є розв'язання конфлікту на Донбасі і мирне врегулювання, як ключовий фактор, який стримує або стимулює залучення інвестицій, ну і заключення прямих поставок газу, дешевого газу для наших підприємств і населенню України", - заявив Сергій Каплін, голова Конфедерації профспілок України.