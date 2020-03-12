У Бразилії хореографічна школа допомагає ученицям розкрити себе незалежно від віку та статури [ Редактировать ]
Запальні бразильські танці без обмежень. У Сан-Паулу хореографічна школа допомагає ученицям розкрити себе - незалежно від віку та статури. Про навчання без комплексів - далі.
"Тут ніхто нікого не критикує"- з такого правила студентки починають своє навчання в студії. Актриса Ґразі Меєр відкрила школу танців для жінок, до якої приймають охочих з будь-якою комплекцією. Усе, щоб допомогти дівчатам краще пізнати себе, полюбити та звільнитися від стереотипних уявлень про красу.
"Усвідомлюючи, що наше тіло - це відображення досвіду та пережитих історій, ми починаємо дивитися на нього з любов'ю. Нас не вчили цього з дитинства, бо ми народилися жінками, і начебто якісь не такі, бо ми не чоловіки. Ринок заробляє на нашій невпевненності, висуваючи недосяжні стандарти", - говорить Ґразі Меєр, засновниця студії танцю.
Студентки танцюють босоніж, у короткому та обтислому одязі - не приховуючи целюліт, розтяжки чи форми тіла. Це дарує відчуття впевненості в собі та дозволяє подолати психологічні бар'єри. Фернанда Феррао - одна з перших студенток Меєр - стверджує, що вступ до академії змінив її життя. Тридцятирічна чорношкіра танцівниця навчилася пишатися своїм тілом і перестала випрямляти кучері.
"Це - мій останній ролик, у якому я знімалася для мережі фітнес-центрів у Латинській Америці. Отримавши цю пропозицію, я подумала: "Ого, я важу 100 кілограмів і рекламую спортивні зали". Цей маленький крок показує, як все може змінитися", - говорить Фернанда Феррао, модель, студентка студії танцю.
Засновниця вважає, що жінки повинні одягатися довільно й бути такими, якими хочуть. Це радикальна думка - для країни з разючим рівнем насильства над жінками. За останніми даними місцевих ЗМІ, такі випадки трапляються в Бразилії що сім годин. Агресія щодо жінок пронизує тамтешнє суспільство. "Ми суб'єкти, а не об'єкти", - резюмує Меєр.
"Якщо хтось переслідує вас або дивно поглядає - це не ваша провина. Ви маєте повне право поводитися, одягатися, ходити, як вам заманеться. Ви також повинні почуватися в безпеці й знати, що є жінки, які вас розуміють і захищають", - говорить Ґразі Меєр, засновниця студії танцю.
Засновниця школи радить усім дівчатам, незалежно від віку та статури, дотримуватися принципу, який сповідувала Коко Шанель: якщо хочеш бути унікальною, ти не повинна бути схожою ні на кого.
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