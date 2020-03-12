Українська аварія у Словаччині: автобус із заробітчанами протаранив автобус із туристами [ Редактировать ]
У Словаччині зіткнулися два автобуси з України. Двоє людей загинули, 30 травмовані. Автотроща сталася біля словацького міста Ружомберок.
Один транспорт віз заробітчан, іншим - мандрівники поверталися з Берліна. Після зіткнення туристичний автобус викинуло з дороги. Потерпілих доправили до лікарні.
У двох ще й зафіксували високу температуру. Їх ізолювали і провели тест на коронавірус.
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