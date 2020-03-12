На карантині найбільше туристичне місто на Західній Україні Львів. Там закрили школи, садки, кінотеатри. Через брак туристів не працюють і хостели. Потерпають готельний та туристичний бізнеси.

Львівський національний університет імені Франка. Біля входу студенти. Кажуть, навчання нарізі ніхто не скасовував. Пари у звичному режимі.

Всі, деканат каже: можете не йти, викладачі кажуть йти. Ніхто нічого не знає. Ніякої інформації

Втім, студенти не проти карантину в університеті. Кажуть, готові вчитися вдома.

Влада, студентка Львівського національного університету ім. І. Франка:

Карантин вводять, коли є загроза. Значить, у Києві ввели карантин - значить, загроза. Можливо, нам про це не говорять, але якщо загроза є, то мабуть краще його все таки ввести, треба її зменшити на максимум.

Ближче до біду в університеті вирішили: навчальний заклад закриють із понеділка. А от кінотеатри, школи та садки - уже на картині. Єдине, сьогодні та завтра найменших дітей батьки зможуть привести у дитсадки та молодшу школу. У місті наразі перехідний період.

Галина Слічна, керівник штабу прийняття оперативних рішень в умовах загрози епідемії коронавірусної інфекції м. Львів:

Ніхто не був готовий до таких викликів, тому ми прийняли рішення: ті батьки, які не мають з ким залишити своїх дітей, вони мають можливість привести їх і в садок, і в школу, і там будуть і вчителі і вихователі. Єдине що не буде проводитися - освітній процес.

Львівські торгові центри та кав'ярні працюють у звичному режимі, хоча туристів значно поменшало.

Ольга Ферко, адміністратор:

Туристів стало дійсно менше і це навіть дуже помітно, бо колись в нас і групи ходили, тобто в нас їх менше стало.

До Львова на разі не їдуть туристи із Польщі, Туреччини, США, Канади та Великої Британії.

"Площа Ринок" - одне із найпопулярніших місць серед туристів. Але навіть сьогодні, коли на дворі +13, гостей тут вкрай мало.

Зменшується заробіток, - розповідають екскурсоводи.

Богдан, екскурсовод:

Якщо ми їздили з 10 ранку до 5 кожну годину, то зараз от бачите, яка ситуація - маємо відправлятися, а людей взагалі немає.

Мар'яна Федак, адміністратор одного з готелів Львова:

Почали вже на майбутнє скасовувати ранні бронювання, особливо гості з Туреччини, Польщі, Німеччини. Тобто, оцей квітень, який мав бути передсвятковий і святковий період - почали масово анульовувати через закриття всіх авіарейсів.

Частину міських популярних хостелів уже закрили. У міськраді уже підраховують збитки від зменшення туристів у місті.