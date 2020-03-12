У Києві напали на головного лікаря Інституту раку [ Редактировать ]
У столиці напали на головного лікаря Інституту раку. Онкохірурга Андрія Безносенка побили двоє невідомих біля під'їзду його будинку. Напад зафіксували камери спостереження, відео з них, як і фото побиття, - лікар оприлюднив на своїй сторінці у Facebook.
Зі слів потерпілого, конфліктів він ні з ким не мав, "окрім теперішнього в Національному інституті раку". Поліція розслідує напад. А Безносенко заявив, що змушений перенести заплановані операції.
Андрій Безносенко, головний лікар Національного інституту раку:
Це конфлікт з директором інституту і її заступниками через ті численні схеми, зловживання на державних закупівлях, які виявили журналісти. Які я не один рік їй доводив до відома. Вони намагалися мене цькувати і перешкоджати моїй діяльності - вони мене тричі незаконно і безпідставно відсторонили від виконання функціональних обов'язків.
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