У столиці напали на головного лікаря Інституту раку. Онкохірурга Андрія Безносенка побили двоє невідомих біля під'їзду його будинку. Напад зафіксували камери спостереження, відео з них, як і фото побиття, - лікар оприлюднив на своїй сторінці у Facebook.

Зі слів потерпілого, конфліктів він ні з ким не мав, "окрім теперішнього в Національному інституті раку". Поліція розслідує напад. А Безносенко заявив, що змушений перенести заплановані операції.

Андрій Безносенко, головний лікар Національного інституту раку: