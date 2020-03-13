На Донбасі противник вів вогонь із мінометів [ Редактировать ]
На Донбасі знову обстріли. Одного українського військового поранено. За минулу добу російські окупанти чотири рази атакували позиції наших армійців.
Неподалік Водяного - били із гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Поблизу Зайцевого працював снайпер.
З початком цієї доби супротивник випустив 11 мін із потужних мінометів по укріпленнях захисників Лебединського. Втрат немає.
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