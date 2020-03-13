Серед іншого, інвесторів налякала заборона Дональда Трампа на в'їзд до Штатів із Європи

Паніка через коронавірус призвела до обвалу фондових ринків США та Британії. Вартість цінних паперів там впала на 10 відсотків - найбільше за останні 33 роки.

Серед іншого, інвесторів налякала заборона Дональда Трампа на в'їзд до Штатів із Європи. Через це зокрема стрімко знецінилися акції туристичних компаній.