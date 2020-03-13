Україна закриває кордони для іноземних громадян [ Редактировать ]
Уже за 48 годин Україна на 2 тижні закриває кордони для іноземних громадян. Українці, як і раніше, можуть повертатися додому. Про це заявив секретар Ради нацбезпеки та оборони Олексій Данілов під час екстреного засідання з приводу запобігання світовій пандемії коронавірусу. Головний лікар України запевнив, що уряд уживає всіх необхідних заходів для профілактики та допомоги хворим на Сovid-19.
"3 27 віс медичні вироби які задіяні, товари та послуги які будуть задіяні для проитдіі поширенню коронавірусної інфекціі на територіі України проходили поза межами закону про публічні закупівлі 3 44 до кінця наступного тижня забезпечити всі пункти заклади охорони здоровя лабораторіі так і тих хто надає медичну допомогу потенційно хварим на короновірусну інфекцію всіма засобами для якісної і ефективної діагностики", - говорить Віктор Ляшко, головний санітарний лікар України.
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