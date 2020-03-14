С декабря 2019 года опасный вирус covid-19, который появился в Китае, уничтожает множество людей по всему миру. Помимо Китая, вирус обнаружен в 63 странах мира, в том числе в Европе.

Стоит отметить, что спустя почти три месяца, по состоянию на пятницу, 13 марта, количество случаев заражения новым коронавирусом превысило 130 тысяч человек. Наиболее серьезная ситуация сейчас - в Италии.

Число зафиксированных случаев смерти вследствие заражения этим вирусом составило 4755, а случаев излечения от коронавируса 68 677.

Между тем ажиотаж и паника вокруг эпидемии продолжают влиять на экономику, туристическая сфера несет потери, под угрозой срыва крупные международные форумы, спортивные соревнования и массовые события.

Podrobnosti.ua собрали данные о зараженных и погибших вследствие инфицированием опасным коронавирусом.

Ранее мы писали, что Кабинет министров ввел карантин в Украине в связи со вспышкой коронавируса. Также ВОЗ объявила пандемию коронавируса в мире.