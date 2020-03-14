Пандемия коронавируса: сколько умерло людей (инфографика) [ Редактировать ]
С декабря 2019 года опасный вирус covid-19, который появился в Китае, уничтожает множество людей по всему миру. Помимо Китая, вирус обнаружен в 63 странах мира, в том числе в Европе.
Стоит отметить, что спустя почти три месяца, по состоянию на пятницу, 13 марта, количество случаев заражения новым коронавирусом превысило 130 тысяч человек. Наиболее серьезная ситуация сейчас - в Италии.
Число зафиксированных случаев смерти вследствие заражения этим вирусом составило 4755, а случаев излечения от коронавируса 68 677.
Между тем ажиотаж и паника вокруг эпидемии продолжают влиять на экономику, туристическая сфера несет потери, под угрозой срыва крупные международные форумы, спортивные соревнования и массовые события.
Podrobnosti.ua собрали данные о зараженных и погибших вследствие инфицированием опасным коронавирусом.
Ранее мы писали, что Кабинет министров ввел карантин в Украине в связи со вспышкой коронавируса. Также ВОЗ объявила пандемию коронавируса в мире.
Кроме того, мы писали, в Украине от коронавируса умер первый человек.
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