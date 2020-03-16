Зірка NBA Руді Гобер одужує від коронавірусу [ Редактировать ]
Коронавірусом заразилася голлівудська акторка українського походження Ольга Куриленко. Про позитивний тест на Covid-19 вона повідомила в Instagram. Каже, хворіє вже тиждень, зараз - вдома на самоізоляції.
А гравець NBA Руді Гобер, який раніше підхопив недугу, вже одужує. Про це він повідомив у своєму відеозверненні до шанувальників. Також Гобер нагадав про необхідність особистої гігієни в умовах пандемії та закликав утриматися від рукостискань.
Напередодні Гобер пожертвував півмільйона доларів на допомогу потерпілим від Covid-19, з них 100 тисяч спрямують на розробку вакцини на батьківщині зірки, у Франції.
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