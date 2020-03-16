У французькій в'язниці відкрили школу для засуджених [ Редактировать ]
Атестат зрілості з-за ґрат. У французькій в'язниці відкрили школу для засуджених. Там вважають - базова освіта допоможе уникнути повторних правопорушень. Чого там навчають? Та як дорослі учні ставляться до своїх педагогів?
Викладач Клод Лоє поспішає на уроки до своїх підопічних - в'язнів колонії у комуні Везен-ле-Коке у Бретані. По кілька годин чотири рази на тиждень він викладає учням шкільні "ази", від французької абетки до основ сучасного суспільного життя. Адже дехто має дуже низький рівень освіти, чимало у виправних закладах й іноземців.
Клод Лоє, учитель:
Найперше, вчимо на карті: "Де ми?" - є в'язні, котрі навіть цього не знають. Багато іноземців, що прибули до Франції і не знають точно, де вони опинилися. Просто не розуміють.
Експериментальний проект запустили у пенітенціарній системі Бретані. Ініціатори вважають: освіта допоможе ув'язненим після звільнення інтегруватися у нормальне життя та не ступити знову на кримінальну стежину. Щоби мотивувати учнів здобути атестат про шкільну освіту, - для найстаранніших навіть стипендії запровадили.
Лоуренс Дюффо, радниця у Регіональній раді Бретані:
Адміністрація тюрми та люди з пенітенціарної системи попереджали нас, що ув'язнені не надто охоче ходять на початкове навчання, адже віддають перевагу оплачуваній роботі.
Показувати в'язнів та самі уроки, за французькими законами, - не можна. Група учнів Клода Лоє - нечисленна, однак ті, що ходять на заняття дуже стараються, - каже вчитель.
Клод Лоє, учитель:
Навчання допомагає хлопцям прогресувати у їхньому житті. І вони дуже вдячні. Здебільшого у нас дуже приємні, позитивні стосунки. Щотижня вони кажуть "Дякую, учителю!". Мушу сказати, що викладачі не часто таке чують.
Загалом у Франції близько 80 тисяч ув'язнених. За останні 15 років у країні їх побільшало на третину. За статистикою, мало не кожен третій засуджений знову скоює правопорушення та повертається за грати.
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