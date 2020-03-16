В Киеве на одной из стен на набережной возле столичного моста Метро появился мурал, посвященный коронавирусу.

Автор работы – киевский художник Виталий Гидеван – выложил фото работы на своей страничке в Facebook.

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На мурале художник изобразил льва в медицинской маске, а на голове у хищника - невзрачная корона.

"Самая важная вещь в жизни каждого - это здоровье - собственное и близких людей. Наверное, мы никогда так за него не волновались, как во время объявленной пандемии. Ежесекундный контроль статистики и пустые полки магазинов. Я призываю не поддаваться панике, а соблюдать правила личной гигиены! Все будет хорошо! Желаю каждому крепкого здоровья! " – написал под фото Виталий Гидеван.

Ранее мы сообщали о том, что Зеленский создал Совет по борьбе с коронавирусом.

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