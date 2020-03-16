В Киеве появился мурал, посвященный коронавирусу [ Редактировать ]
В Киеве на одной из стен на набережной возле столичного моста Метро появился мурал, посвященный коронавирусу.
Автор работы – киевский художник Виталий Гидеван – выложил фото работы на своей страничке в Facebook.
На мурале художник изобразил льва в медицинской маске, а на голове у хищника - невзрачная корона.
"Самая важная вещь в жизни каждого - это здоровье - собственное и близких людей. Наверное, мы никогда так за него не волновались, как во время объявленной пандемии. Ежесекундный контроль статистики и пустые полки магазинов. Я призываю не поддаваться панике, а соблюдать правила личной гигиены! Все будет хорошо! Желаю каждому крепкого здоровья! " – написал под фото Виталий Гидеван.
Ранее мы сообщали о том, что Зеленский создал Совет по борьбе с коронавирусом.
Также читайте новость о том, что в Украине прекращают работать ЗАГСы из-за карантина.
по теме
В Киеве перестанет работать общественный транспорт - СМИ
Со среды, 18 марта, в Киеве остановит работу общественный транспорт
В США массово скупают оружие и патроны из-за коронавируса
В США опасаются того, что из-за пандемии перестанут нормально функционировать силы правопорядка
Злоумышленники используют коронавирус для заражения Android, а потом требуют деньги
Они используют желание людей отслеживать распространение коронавируса
В столичном ботаническом саду зацвели магнолии
Массовое цветение ожидается к следующим выходным