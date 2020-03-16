Специалисты из медицинского Центра Университета Эразмуса в Роттердаме и Университета города Утрехт (Нидерланды) заявили, что они нашли антитело к COVID-19. Об этом в интервью университетскому вестнику Erasmus Magazine рассказал профессор Фрэнк Гросвельд. Собственный перевод статьи на украинский язык на Facebook выложил известный украинский журналист Андрей Цаплиенко.

"Хоть верьте, хоть нет, это уже происходит на 10-м этаже Медицинского Центра Университета Эразмуса: найдено антитело, которое способно блокировать инфекцию SARS1 и SARS2. Иными словами, первое за всю историю антитело против коронавирусов. Профессор клеточной биологии Фрэнк Гросвельд, которому 71 год, остается сдержанным:

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"Я слишком стар, чтобы прыгать на столе", - отмечается в материале.

Разработку нидерландских микробиологов, над которой работало десять ученых, еще предстоит оценить экспертам международного уровня, в частности редколлегии журнала Nature, куда Гросвельд с коллегами подал статью на публикацию.

"Сейчас мы пытаемся привлечь к нашей команде фармацевтическую компанию - которая, кстати, выглядит многообещающей, чтобы она имела возможность производить антитело в промышленных масштабах, как лекарство. Прежде, чем эти лекарства запустят в продажу, антитело должно пройти обширную фазу исследований и проверки на токсикологические свойства. Сейчас этот процесс продолжается. В дополнение к разработке как лекарственного средства мы также хотим использовать антитело для производства экспресс-теста, который каждый может сделать дома, чтобы люди могли легко узнать, есть ли у них инфекция или нет", - поделился планами своей исследовательской группы Гросвельд.

В Утрехте ему помогает профессор Беренд-Ян Бош.

Насколько нам известно, это первое антитело, которое останавливает инфекцию. И есть хороший шанс, что оно также будет на рынке как лекарство.

Напомним, в Украине всего подтверждено 5 случаев заражения коронавирусом, 4 из них - в Черновицкой области. Кроме того, также в Украине зафиксировали первую смерть от covid-19. Жертвой стала женщина из Житомирской области. В то же время, первый пациент в Украине с коронавирусом - вылечился.