Депутати "Опозиційної платформи - За життя" вимагають зупинити економічне мародерство і запровадити дієві кроки під час карантинних заходів [ Редактировать ]
Зупинити економічне мародерство і запровадити дієві кроки під час карантинних заходів вимагають народні депутати "Опозиційної платформи - За життя". На екстренному засіданні антикризової робочої групи для боротьби з коронавірусом вони представили план дій, який має захистити населення. Проголосувати за нього пропонують завтра на позачерговому засіданні.
Наталія Королевська, народний депутат, фракція "Опозиційна платформа - За життя":
Поддержать в первую очередь сотрудников здравоохранения, наших врачей, которые как никогда должны профессионально выполнить свою работу, поэтому мы предложили увеличить им надбавки к заработной плате до 200 процентов. Дальше "Оппозиционная платформа - За жизнь" потребовала остановить экономическое мародерство. Какие-то неадекватные цены на маски, индивидуальные защиты, на дезинфицирующие средства. Когда сегодня кому кризис, а кому мать родная и пытаются нажиться на горе. Мы требуем, чтобы правительство ввело государственный контроль за продуктами питания, социальной группы и за мед препаратами. Мы также настаиваем, на том, чтобы правительство приняло все необходимые решения и не применяли штрафы если люди не смогут своевременно оплачивать комунальные услуги, чтобы ни в коем случае не выселяли людей из жилища за это.
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