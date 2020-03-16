Зупинити економічне мародерство і запровадити дієві кроки під час карантинних заходів вимагають народні депутати "Опозиційної платформи - За життя". На екстренному засіданні антикризової робочої групи для боротьби з коронавірусом вони представили план дій, який має захистити населення. Проголосувати за нього пропонують завтра на позачерговому засіданні.

Наталія Королевська, народний депутат, фракція "Опозиційна платформа - За життя":