Кожен американський штат самостійно ухвалює рішення про карантин

Попри поширення коронавірусу, сотні відпочивальників вийшли на пляжі у Маямі. Кожен американський штат самостійно ухвалює рішення про карантин.

Поки інші обмежують пересування людей, у Флориді ввели обмеження на зібрання понад 250 осіб. Деякі міста закрили пляжі, інші поки відмовляються на початку весни сюди приїжджають студенти, щоб провести канікули