У Маямі сотні відпочивальники святкують карантин на пляжі [ Редактировать ]
Попри поширення коронавірусу, сотні відпочивальників вийшли на пляжі у Маямі. Кожен американський штат самостійно ухвалює рішення про карантин.
Поки інші обмежують пересування людей, у Флориді ввели обмеження на зібрання понад 250 осіб. Деякі міста закрили пляжі, інші поки відмовляються на початку весни сюди приїжджають студенти, щоб провести канікули
по теме
США закривають кордони з Євросоюзом
Жоден пасажир з Європи, якщо він не має американського громадянства або "грінкарти", - більше не зможе влетіти до Сполучених штатів
Amazon наймає "коронавірусних кур'єрів"
Винаймуть ще сто тисяч працівників складів і доставки
С 17 марта ужесточен карантин: основные запреты
На территории всей Украины ввели усиленные ограничительные меры
Украина закрыла границы
С 00:00 17 марта и до 3 апреля в Украине вступил в силу запрет на международные ж/д, авиа и автобусные перевозки пассажиров, введенный из-за коронавируса
Тесты на коронавирус и чрезвычайное положение: Зеленский сделал заявление
В понедельник, 16 марта президент Украины Владимир Зеленский сделал заявление о коронавирусе в Украине
Сергій Каплін закликав ухвалити мораторій на зменшення зарплат, скорочення субсидій та звільнення людей під час карантину
Не допустити згортання соціальних програм - зменшення зарплат, скорочення субсидій та звільнення людей під час карантину. Ухвалити такий мораторій закликав парламент і уряд голова Конфедерації профспілок України Сергій Каплін