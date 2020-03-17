Коронавірусом у світі заразилися 170 тисяч людей [ Редактировать ]
13 903 нових випадки зараження коронавірусом зафіксували експерти Всесвітньої організації охорони здоров'я. Тож загальна кількість хворих складає майже сто сімдесят тисяч. З них майже половина - вилікувалися.
У Китаї епідемія кілька днів поспіль іде на спад, там за добу померли 14 осіб, в інших країнах майже 900. Найбільше постраждали Італія, там за добу померли 368 людей, стільки ж - одужали.
У Франції за день інфікувалися тисяча двісті осіб. Від сьогодні закривають кордони та обмежують переміщення людей всередині країни. Через поширення коронавірусу кордони закривають країни Латинської Америки і Африки.
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