Amazon розширює штат кур'єрів [ Редактировать ]
Компанія "Амазон", через поширення коронавірусу, розширює штат. Винаймуть ще сто тисяч працівників складів і доставки.
Після закриття наземних магазинів та закладів громадського харчування у деяких регіонах США клієнти здійснюють більше покупок онлайн.
Також компанія вирішила витратити 350 мільйонів доларів на підвищення зарплат співробітникам у Сполучених Штатах, Канаді та країнах ЄС - у середньому на два долари за годину.
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Amazon наймає "коронавірусних кур'єрів"
Винаймуть ще сто тисяч працівників складів і доставки
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