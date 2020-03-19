В Чили объявили 90-дневное "состояние катастрофы" [ Редактировать ]
Президент Чили Себастьян Пинера в среду, 18 марта, объявил о введении в стране на 90 дней "состояния катастрофы" для предотвращения распространения коронавируса. Таким образом власти получили чрезвычайные полномочия для ограничения свободы передвижения и обеспечения бесперебойных поставок продовольствия и медикаментов, сообщает Reuters.
Чрезвычайное положение вступило в силу в утром в четверг, 19 марта. Контроль над ситуацией в стране возложен на военных. Они будут отвечать за карнтин, обеспечивать безопасность больниц, поставок лекарств и продовольствия.
В Чили закрыты школы, границы и ограничены общественные собрания. Власти предупредили, что возможно введение новых ограничений. Все будет зависеть от темпов распространения коронавируса.
Вероятнее всего, в Чили будет перенесен национальный референдум по новой конституции, назначенный на 26 апреля.
На данный момент в Чили было подтверждено 238 случаев заражения COVID-19, смертельных случаев зафиксировано не было.
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