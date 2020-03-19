Євросоюз інвестує 80 мільйонів євро в розробку антидоту

У Єврокомісії розраховують, що вакцина від коронавірусу з'явиться вже цього року. А для людей препарат буде доступний восени.

Про це заявила президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн, після тривалих переговорів із керівництвом німецької біотехнологічної компанії. Євросоюз інвестує 80 мільйонів євро в розробку антидоту.