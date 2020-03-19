Вакцина від коронавірусу з'явиться у 2020 році - Єврокомісія [ Редактировать ]
У Єврокомісії розраховують, що вакцина від коронавірусу з'явиться вже цього року. А для людей препарат буде доступний восени.
Про це заявила президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн, після тривалих переговорів із керівництвом німецької біотехнологічної компанії. Євросоюз інвестує 80 мільйонів євро в розробку антидоту.
по теме
З Австрії та Шрі-Ланки авіарейсами повернули українців
Українців продовжують повертати додому з-за кордону. Напередодні ще 57 авіарейсів привезли 11 з половиною тисяч наших земляків. Серед них ті, хто застряг в Австрії та на Шрі-Ланці
Україну відправили на карантин: всі подробиці
Через коронавірус від завтра до третього квітня по всій країні запроваджують протиепідемічні заходи. На три тижні - закриваються школи, садочки, скасовують проведення масових заходів та кіносеансів
COVID-19: Кабмін затвердив новий профілактичний план
У Чернівцях із симптомами коронавірусу напередодні ушпиталили ще одного чоловіка, який повернувся з-за кордону. У нього взяли аналізи. Офіційно в Україні підтверджено лише один випадок зараження
В Україні перевіряють дев'ять повідомлень про зараження коронавірусом
Мешканку Краматорська, яка нещодавно повернулася з Таїланду, госпіталізували з підозрою на коронавірус. Біологічний матеріал відправили на поглиблений аналіз до Києва
У Франції депутат парламенту захворів на коронавірус
Понад 100 тисяч інфікованих, більш як три тисячі 400 летальних випадків, і майже 56 тисяч пацієнтів вже одужали. Це остання статистика епідемії COVID-19