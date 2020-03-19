ОПЗЖ направили в Конституционный Суд обращение о признании неконституционным закона "О полном общем среднем образовании" [ Редактировать ]
Дискриминирующий закон "О полном общем среднем образовании" нарушает часть 3 статьи 10 Конституции Украины, которая гласит, что "в Украине гарантируется свободное развитие, использование и защита русского, других языков национальных меньшинств Украины", а также статьи 11, 22, 24, 53 Основного Закона.
Идя на поводу у национал-радикалов и зарубежных центров внешнего управления Украиной, пропагандирующих оголтелую русофобию, Зеленский подписал этот антиконституционный закон, продемонстрировав, что игнорирует интересы миллионов русскоязычных граждан Украины и нарушает права в первую очередь большинства жителей Юго-Востока, 80-90% из которых голосовали именно за него.
Внедренную Порошенко политику дискриминации русского языка продолжает Зеленский, сегодня она реализуется уже им.
Исполняя обещание, которое депутаты "Оппозиционной платформы - За жизнь" давали гражданам Украины, мы вместе с рядом парламентариев, входящих в другие фракции и депутатские группы, обратились в Конституционный Суд с целью защитить конституционное право граждан обучаться на родном языке, право на свободное развитие, использование и защиту русского и других языков национальных меньшинств.
Виктор Медведчук,
председатель Политсовета партии
"Оппозиционная платформа - За жизнь"
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