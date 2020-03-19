Сполучені Штати оголосили, що через коронавірус призупиняють візові співбесіди та видачу в'їзних віз по всьому світу, зокрема і в Україні. А всередині самої країни - зупинили перепис населення та пошук нелегалів, розкішні готелі Нью-Йорка перетворять на лікарні, і навіть пришвартують біля великих міст військові плавучі шпиталі.

Дмитро Анопченко - про екстрені заходи, яких вживають у США.

Американський Держдеп напередодні повідомив - призупиняють надання візових послуг у більшості країн світу, стосується це і України. Не буде співбесід - і, відповідно, не видаватимуть візи, окрім термінових та екстрених ситуацій, коли для заявників робитимуть виняток. Коли відновлять - чіткої дати поки що немає.

А от всередині самої Америки міграційну політику навпаки, послаблюють. Силовики повідомили: на час карантину не будуть затримувати та депортувати нелегальних мігрантів, які потрапили до США. І все це аби нелегали не боялися звертатися за медичною допомогою і не пересиджували вдома через побоювання, що їх затримають у лікарнях і шпиталях.

А їх не вистачатиме - тому мерія Нью-Йорка хоче розмістити пацієнтів, які не інфіковані коронавірусом, у готелях міста, перетворивши їхні розкішні номери на палати для хворих і перекинувши туди медиків. Обговорюють навіть ідею мобілізувати покоївок, що тимчасово залишилися без роботи - запропонувавши їм взяти на себе обов'язки медсестер.

Хворих, у яких виявлять вірус, але стан яких не буде критичним, - розмістять і у військових плавучих шпиталях. Кожен з цих двох величезних кораблів, "Мерсі" та "Комфорт", має місце для тисячі хворих, на борту є реанімація та по 12 операційних. На повну потужність вони востаннє працювали на початку війни в Іраку та коли вирував ураган "Катріна". Тепер один корабель пришвартують біля берегів Нью-Йорка, інший відправлять на Західне узбережжя.

Через епідемію зупинили перепис населення, який в Америці з 1790 року завжди за графіком проходив. На Нью-йоркській фондовій біржі з наступного понеділка більше не побачимо брокерів - зали зачинять, всі торги стануть електронними.

На тлі цих титанічних зусиль сенсацією стали слова держсекретаря, Майка Помпео, сказані в інтерв'ю Fox News. Головний дипломат Америки звинувачує Китай у недбалості, яка і призвела зараз до трагедії.

Помпео переконаний, що китайська влада допустила виїзд сотень тисяч інфікованих з Уханя. Каже: "знали про ризики, але змарнували перші важливі дні".

Майк Помпео, державний секретар США:

Вони першими про все дізналися, але згаяли найважливіші початкові дні, дозволивши сотням тисяч людей виїхати з Уханя і відправитися в такі місця, як Італія. Вони намагалися не допустити розповсюдження інформації, замість того, аби перешкодити поширенню вірусу, - чого потребував світ.

Помпео також каже: йому складно довіряти інформації, яка зараз надходить з Китаю; американських вірусологів на місце не допускали, заборонивши в'їзд. І якщо не отримати відповіді, що ж насправді сталося,- епідемія може повторитися знову.

Майк Помпео, державний секретар США: