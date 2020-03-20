В Украину эвакуируют еще 10 тысяч граждан - Криклий [ Редактировать ]
Министр инфраструктуры Владислав Криклий заявил, что в Украину из-за границы вернут еще 10 тысяч граждан, готовятся рейсы к перевозке. Об этом он сказал в эфире одного из телеканалов.
По словам министра, готовятся к отправке самолеты для выполнения около полусотни рейсов.
"Кроме системы "Друг" с господином Кулебой (Дмитрий Кулеба, министр иностранных дел, - ред.) также создан штаб, который координирует (эвакуацию граждан Украины, - ред.). За четыре дня нам удалось вывезти уже более 53 тысяч граждан. Только завтра будет еще дополнительно 47-48 рейсов, еще 10 тысяч граждан, которых мы вернем в Украину", - сказал Криклий.
Всего в Украине зафиксировано 21 случай заражения коронавирусом COVID-19. Кроме того, также в Украине зафиксировали три смерти от covid-19.
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