За границей на карантине находятся почти 40 украинцев - МИД [ Редактировать ]
На карантине за рубежом находятся 38 граждан Украины. Это связано с пандемией коронавируса. Об этом сообщила пресс-служба Министерства иностранных дел в Facebook.
Отмечается, что наибольшее число украинцев на карантине зарегистрировано в Бразилии - 16 человек. Семь человек изолированы в Германии, трое - в ОАЭ. По двое - в Молдове, Великобритании и Вьетнаме.
Также по одному украинцу остаются на Кубе, в Китае и в Австралии.
Еще 13 граждан Украины проходят лечение за границей. По четыре человека в Германии и Доминиканской Республике, по двое - в Италии и Польше, один - в ОАЭ.
Выздоровели за пределами Украины пять украинцев: четверо в Японии и один в Италии.
Также указано, что одна украинка скончалась в Италии и 23 955 вернулись на родину при содействии дипломатических учреждений.
Фото: facebook.com/MFAInfoCoronavirus
Всего в Украине зафиксировано 21 случай заражения коронавирусом COVID-19. Кроме того, также в Украине зафиксировали три смерти от covid-19. Также появилась информация о состоянии зараженных в Черновцах детях.
Кроме того, коронавирусом заразился народный депутат Украины - Сергей Шахов. Также Covid-19 инфицирована и его жена. Он также рассказал о своих симптомах. В связи с этим, в парламенте ищут коронавирус.
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