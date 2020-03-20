В Украине от коронавируса умер третий человек. Жительница Ивано-Франковска рассказала подробности о третей жертве заболевания.

56-летняя жительница Ивано-Франковска заболела еще 13 марта, пожаловалась семейному врачу на повышенную температуру и сухой кашель.

16 марта у нее началась одышка. Ее доставили в инфекционную больницу, подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.

По версии врачей, у нее началась пневмония, состояние ухудшалось и спасти женщину не удалось.

"Пациентка поступила в больницу в тяжелом состоянии. Долгое время она занималась самолечением и слишком поздно обратилась к врачам. Женщина умерла через сутки после госпитализации, еще до получения результатов теста на COVID-19", - заявили во Франковской обладминистрации.

Позитивный результат теста на коронавирус пришел из Киева через два дня после смерти женщины, 19 марта.

Есть версия, что франковчанка могла заразиться от своего мужа, который недавно вернулся с заработков в Чехии.

Вечером 19 марта за ним домой приехала машина "скорой" в сопровождении полицейского патруля, сирены были слышны на пол-Франковска. Его увезли в больницу на карантин (симптомов, говорят, нет).

Соседи умершей - в шоке, что несколько дней, уже после госпитализации супруги, мужчина не был изолирован.

"Люди, которые с ними общались, напуганы, требуют дезинфекции и тестов. Даже страшно подумать, сколько людей могло заразиться. Она работала на яичном заводе. Потом пошла к участковому врачу, та отправила ее домой, сказав, чтобы немедленно вызвала "скорую". Говорят, что она страдала гипертонией и жаловалась на сердце", - рассказала нам франковчанка Леся.

Сейчас яичный завод поставлен на карантин. Там проведены мероприятия по дезинфекции.

Вероятно, хоронить женщину будут без присутствия родственников - местные власти хотят провести закрытую церемонию в целях безопасности.

"Мы предлагаем не отдавать тело родственникам, и похоронить отдельно. Но для этого потребуется еще согласие семьи", - заявил журналистам и.о. губернатора Франковщины Виталий Федорив.

Всего в Украине зафиксировано 26 случаев заражения коронавирусом COVID-19.

Напомним, 18 марта в Киевской области ввели режим чрезвычайного положения. А 20 марта соответствующий режим ввели и в Киеве.