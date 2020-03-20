Мінімум до 14 квітня депутати працюватимуть лише в комітетах та фракціях

Верховна Рада теж у режимі карантину. Пленарні засідання скасували, тож мінімум до 14 квітня депутати працюватимуть лише в комітетах та фракціях.

Але перед тим встигли вирішити кілька кадрових питань. Призначили міністра економіки та Генерального прокурора. Уперше цю посаду посіла жінка. Про нові імена в українській політиці - розкаже Ксенія Барвіненко.

Верховна Рада розпочала роботу в режимі карантину. На вході перевіряють температуру, а потрапити до будівлі парламенту можна лише в медичній масці, щоправда, останнього правила дотримуються лише журналісти.

Вражає дивна легковажність. Половина депутатів у залі без масок. Вони ще не знають, що за кілька днів їхньому колезі Сергію Шахову, який був у Західній Європі, діагностують коронавірус. Зараз він вдома на самоізоляції.

Сергій Шахов, народний депутат, позафракційний:

Почалося все це три дні тому, почалася температура і я викликав лікарів і здав аналізи спочатку на грип, вони показали отріцатєльну форму. Взяли коли аналізи на коронавірус, сьогодні тільки сьогодні зателефонували мені з лабораторії і сказали, що підтверджується корона вірус.

Після цього одразу перевірили всіх, із ким Шахов контактував на засіданні комітету. У спікера Дмитра Разумкова тест на коронавірус негативний, ще кількох депутатів відправили на самоізоляцію. До речі, Шахов не єдиний парламентарій, який повернувся з-за кордону й не самоізолювався. У залі на позачергових засіданнях спокійно сидить і Петро Порошенко, який повернувся з Іспанії.

Хто в масці, хто без, та в ці два парламентські дні в Раді тільки й розмов, що про COVID-19. Депутати проголосували антикоронавірусні закони, запровадження податкових канікул для підприємців на час карантину і розійшлися до 14 квітня.

Юрій Бойко, співголова фракції "Опозиційна платформа - За життя":

Потрібно підтримувати карантин, запроваджувати жорсткі заходи, які дозволять припинити епідемію і в той же час 450 депутатів в залі, різних людей з різних регіонів і це реальна загроза можливості розповсюдження епідемії в залі, і рішення було правильне.

Вадим Рабінович, співголова партії "Опозиційна платформа - За життя":

Сегодня во всем мире единственная гарантия не заражаться этим вирусом - это самоизоляция, жесткая самоизоляция, люди должны понимать ответственность за себя и своих близких, люди должны оставаться дома, максимально не ходить на улицу, и уголовная ответственность для зараженных коронавирусом, за нарушение карантина.

Та перед карантином встигли й кадрові питання вирішити. Призначили нового Генпрокурора. Ірину Венедиктову, колишню очільницю Держбюро розслідувань та голову Комітету з правової політики і правосуддя.

Володимир Зеленський, президент України:

Вперше в історії генеральним прокурором України може бути жінка, але мені здається в історію України вона перш за все ввійде як фахова і результативна людина.

Ірина Венедиктова, Генеральний прокурор України:

Я обіцяю не продавати справи і не зливати їх. Я обіцяю не повертати прокурорських обертнів Завжди генеральний прокурор може прийти в комітети Верховної ради, ви завжди можете його запросити на засідання Верховної Ради. Ви завжди можете прийти до нього та задати питання. В Україні немає політичних переслідувань. На цьому треба наголошувати. А вор має сидіти в тюрмі.

Та депутати пригадали Венедиктовій і провалені суддівські іспити.

Інна Совсун, народний депутат, "Голос":

Це стільки балів набрала Ірина, коли намагалася стати суддею Верховного суду, чому цей бал важливий, тому що цей бал нижчий за прохідний. Я вам скажу як викладачка - не залік - це незалік, після нього виганяють студентів з університету.

І партійну приналежність...

Олексій Гончаренко, народний депутат, "Європейська солідарність":

Нам пропонують жінку. Це чудово, я вітаю, це богіня Феміда - вона жінка, але богіня Феміда була з пов'язкою на очах, а не з партбілетом слуги народа, богіня Феміда має бути дійсно незаангажованою.

Та попри всі зауваження, силами монобільшості таки нашкребли 269 "за". І взялися доукомплектовувати уряд - призначили міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства. Ним став Ігор Петрашко.

Денис Шмигаль, прем'єр-міністр України:

Ігор Петрашко має більше 20 років досвіду в сфері економіки і менеджменту працював в компаніях першої четвірки, останні сім років керував великою компанією 30 тисяч людей, тобто має потужний менеджерський досвід, має широкі міжнародні зв'язки, має бачення, вважаю його одним з кращих економістів країни.

Досі він працював в агрохолдингу, раніше в інвесткомпанії та в департаменті "Сбєрбанку Росії". А ще консультував американські та вітчизняні компанії. У короткому спічі одразу говорить, як рятуватиме Україну в період економічної кризи.

Ігор Петрашко, міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України:

Це перший раз коли світова криза спричинена не фінансовими факторами, а буде промислова і сервісна, постраждає ЄС, США і Україна в тому числі. Пріоритетні задачі в економіці зараз це перше - підтримати і збалансувати українського виробника друге це створити фундаментальні умови, аби бізнес в Україні відчував себе добре.

Утім, навіть це призначення недоукомплектує уряд. Бо ж на чолі трьох міністерств - енергетики, освіти і науки та культури - досі виконувачі обов'язків.