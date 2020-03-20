В п’ятницю, 20 березня, в ефірі передачі "Подробиці тижня" на телеканалі "Інтер", міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба розповів про те, де й досі залишаються українці, які "застрягли" закордоном та коли їх повернуть на батьківщину.

Чи допомагають державі приватні авіакомпанії у поверненні громадян? Та за чий рахунок це відбувається? Напевно ж, є випадки, коли в людей немає грошей, щоб оплатити повернення.

Я вам скажу, що є випадки, коли у людей є гроші, щоб оплатити повернення, але вони все ж таки вважають, що держава повинна за них заплатити і вивезти їх безкоштовно. Але більшість громадян є абсолютно добросовісними і використовують ті модель, які ми напрацьовуємо спільно зокрема з приватними компаніями, з авіалініями.

Ми працюємо із компанією Sky Up, МАУ, іншими перевізниками над тим, щоб вони робили нерегулярні рейси і вивозили наших співгромадян. І також працюємо з нашими закордонними партнерами для випадків, коли вони здійснюють рейси до України, щоб забрати своїх співвітчизників, щоб по дорозі сюди вони підхоплювали наших громадян.

Чи залучає МЗС український бізнес для пошуку в інших країнах медичного обладнання, препаратів та інших необхідних речей? Та чи готові бізнесмени допомагати?

Дійсно ми почали працювати дуже активно з українською бізнес-спільнотою, тому що в світі зараз відбувається в буквальному сенсі полювання на медпрепарати. Всі країни полюють на маски, на апарати вентиляції легень та інші пристрої та інше обладнання. Я звернувся із закликом до українського бізнесу: давайте об'єднувати зусилля. У бізнеса є можлвість підтримати навіть не державу, а своїх співвітчизників. Тому давайте об'єднувати зусилля для того, щоб перемагати у цій боротьбі з коронавірусом.

Якщо говорити про працівників наших посольств і консульств, то що зроблено для їхнього захисту? Та у випадках, якщо вони підхоплять коронавірус, чи гарантується їм лікування у країнах перебування?

На жаль, в одного із наших співробітників закордоном вже діагностований коронавірус. І він проходить у доволі важкій формі, але стан нашого колеги стабільний. В іншому дипломатичному представництві троє співробітників мають підозру на коронавірус і знаходяться в ізоляції. Тому, наші дипломати це такі люди, як і всі інші. Вони опиняються під загрозою. Для мене, як для міністра, назвичайно важливо зберегти життя і здоров'я дипломаті, і, головне, зберегти їх як представників держави на місці для того, щоб допомагати іншим громадянам.