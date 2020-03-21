В Киеве запретили детские и спортивные площадки на период карантина [ Редактировать ]
В Дарницком районе столицы запретили пользоваться детскими и спортивными площадками в парках, скверах и придомовых территориях в период карантина.
Соответствующее сообщение опубликовала Дарницкая районная в городе Киеве государственная администрация на официальной страничке в Facebook.
Решением постоянной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций № 16 от 21 марта 2020 года запрещено пользоваться детскими и спортивными площадками в парках, скверах и придомовых территориях в период карантина, решение призвано уберечь от распространения коронавирусной инфекции, - говорится в сообщении.
Также отмечается, что с целью минимизации распространения инфекции в столице проводится механизированная мойка дорог, мостов и путепроводов. Дезинфицируют также общественный транспорт и жилые дома: лестничные клетки, лифтовые кабины, ручки дверей, лестничные перила и тому подобное.
В райгосадминистрации призывают местных жителей оставаться дома и не выходить на улицу без необходимости, а также ответственно соблюдать ряд рекомендаций, которые помогут сохранить здоровье и жизнь.
Ранее мы писали о том, что в Луцке зафиксировали первый случай коронавируса.
Напомним, Кабинет министров ввел карантин в Украине в связи со вспышкой коронавируса. Также ВОЗ объявила пандемию коронавируса в мире.
по теме
Карантин викликав транспортний колапс у Києві
Влада Києва не планує відновлювати роботу метро. Про це заявив столичний голова Віталій Кличко в ефірі "Українського радіо"
В Киеве будут штрафовать продавцов без масок
Соблюдение правил будут контролировать 70 инспекторов
Київські школи закрили на карантин
Від сьогодні в столиці закриті садочки, школи та виші. А для учнів випускних 9 та 11 класів, які зараз активно готуються до ЗНО, навіть анонсували уроки через інтернет
Киев останавливает пассажирские перевозки - Аваков
С 22 марта Киев останавливает пассажирские перевозки из-за коронавируса
Чому українці скуповують туалетний папір та гречку: експерти назвали причину
Гречка й туалетний папір - у перші дні карантину здавалося, що це дві найголовніші речі в житті багатьох наших громадян. У супермаркетах саме полиці з цим товаром були просто спустошені