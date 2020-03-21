В Дарницком районе столицы запретили пользоваться детскими и спортивными площадками в парках, скверах и придомовых территориях в период карантина.

Соответствующее сообщение опубликовала Дарницкая районная в городе Киеве государственная администрация на официальной страничке в Facebook.

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Решением постоянной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций № 16 от 21 марта 2020 года запрещено пользоваться детскими и спортивными площадками в парках, скверах и придомовых территориях в период карантина, решение призвано уберечь от распространения коронавирусной инфекции, - говорится в сообщении.

Также отмечается, что с целью минимизации распространения инфекции в столице проводится механизированная мойка дорог, мостов и путепроводов. Дезинфицируют также общественный транспорт и жилые дома: лестничные клетки, лифтовые кабины, ручки дверей, лестничные перила и тому подобное.

В райгосадминистрации призывают местных жителей оставаться дома и не выходить на улицу без необходимости, а также ответственно соблюдать ряд рекомендаций, которые помогут сохранить здоровье и жизнь.

Ранее мы писали о том, что в Луцке зафиксировали первый случай коронавируса.

Напомним, Кабинет министров ввел карантин в Украине в связи со вспышкой коронавируса. Также ВОЗ объявила пандемию коронавируса в мире.