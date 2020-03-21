Нестандартні шляхи допомоги інфекційним лікарням вигадали в Харківській області. Медзаклади готуються приймати хворих на коронавірус. Де знайшли необхідне обладнання, та чим це може обернутися - з'ясувала Світлана Шекера.

Позавчора головні лікарі районних лікарень отримали ось такі листи з обласної адміністрації. За рішенням регіональної комісії з надзвичайних ситуацій, щоб лікувати хворих на коронавірус - треба негайно - віддати в обласний центр обладнання, яке рятує життя.

Валерій Приходько, голова Шевченківської райдержадміністрації:

Вчора була в нас така собі несподіванка, нам направили лист за підписом начальника департаменту Вадима Іваннікова, ну, підпису немає, про те, що нам пропонують передати на область до КНП ХОР "Обласна інфекційна лікарня" значить, ряд наших апаратів. Які пов'язані зі штучною вентиляцією легенів.

Після такої ініціативи медики - шоковані. Приміром, у цій Шевченківській районній лікарні наразі є три апарати штучної вентиляції легень. Одному з них вже майже 40 років. Та без них місцева реанімація не зможу рятувати людей від інших хвороб та підтримувати прооперованих.

Світлана Перепадя, директор комунального некомерційного підприємства Шевченківська центральна районна лікарня:

Лікуємо інфаркти, інсульти буває поступають. Якщо дуже важкі, наприклад, немає часу доставити їх в обласну лікарню, де спеціалізовано їх лікують, де оперативні втручання проводять, то важких всіх до нас везуть. Де часу немає доставить. Обов'язково цей апарат потрібен. Потім як оперативні втручання проводимо, після оперативного втручання виводимо пацієнта в палату інтенсивної терапії, буває, також необхідно декілька там годин чи скільки потрібно його лікувати і проводити йому штучну вентиляцію легенів. Всі вони в нас в роботі ці апарати.

Листи з вимогою віддати всі апарати штучної вентиляції легень та кисневі концентратори до обласного центру отримали навіть так звані опорні лікарні, до яких з першого квітня будуть звертатися мешканці трьох сусідніх районів. Тож у районах вирішили - обладнання не віддавати.

Валерій Приходько, голова Шевченківської райдержадміністрації:

І тому ми з медиками поспілкувалися, що ми не можемо їх передати. Відповідне звернення було усне було передано першому заступнику, він обіцяв, що вони його розглянуть. Ну і все-таки наполягав на передачі цих апаратів для області.

Після розголосу голова облдержадміністрації, який підписував рішення комісії з надзвичайних ситуацій, дав такий коментар.

Олексій Кучер, голова Харківської облдержадміністрації:

Це розпорядження заблоковано на сьогоднішній день. Мною. Ми ті навіть, які були доставлені в місто Харків ми повертаємо в район, це було рішення прийнято Іванніковим, і Іваннікова я сьогодні звільнив. На жаль, необхідно констатувати, що він не справився з поставленим завданням.

Проте офіційного наказу щодо відміни рішення в районах, кажуть, поки немає. Рішення регіональної комісії з надзвичайних ситуацій ніхто не відміняв.