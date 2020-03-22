Мужчина продавал через соцсети несертифицированные тесты на коронавирус/ Фото: mvs.gov.ua

В субботу, 21 марта, в Киевской области полиция разоблачила мужчину, который через соцсети продавал тесты на коронавирус. Об этом сообщили в пресс-службе Департамента киберполиции Нацполиции Украины.

38-летний житель Ирпеня с помощью мессенджера продавал тесты, которые не получили декларацию о соответствии в Украине.

"Установлено, что фигурант, используя мессенджер, разместил объявление о продаже теста на короновирус в одной из групп в соцсетях. Цена одного такого теста составляла 750 гривен", - говорится в сообщении.

Полицейские составили на мужчину административный протокол и изъяли около 300 единиц товара.

На мужчину составили административный протокол по статье 164 (Нарушение порядка осуществления хозяйственной деятельности) Кодекса Украины об административных правонарушениях. У него изъяли около 300 единиц товара.

Согласно решению суда, правонарушитель обязан уплатить 17 500 гривен штрафа.

Ранее сообщалось, что в Украине изготовили первую партию тестов на коронавирус. Также в Таиланде разработали новый экспресс-тест на коронавирус.

Напомним, в Киеве подтвердили 7 новых случаев коронавируса.