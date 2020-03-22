Мужчину уличили в продаже несертифицированных тестов на коронавирус [ Редактировать ]
В субботу, 21 марта, в Киевской области полиция разоблачила мужчину, который через соцсети продавал тесты на коронавирус. Об этом сообщили в пресс-службе Департамента киберполиции Нацполиции Украины.
38-летний житель Ирпеня с помощью мессенджера продавал тесты, которые не получили декларацию о соответствии в Украине.
"Установлено, что фигурант, используя мессенджер, разместил объявление о продаже теста на короновирус в одной из групп в соцсетях. Цена одного такого теста составляла 750 гривен", - говорится в сообщении.
Полицейские составили на мужчину административный протокол и изъяли около 300 единиц товара.
На мужчину составили административный протокол по статье 164 (Нарушение порядка осуществления хозяйственной деятельности) Кодекса Украины об административных правонарушениях. У него изъяли около 300 единиц товара.
Согласно решению суда, правонарушитель обязан уплатить 17 500 гривен штрафа.
Ранее сообщалось, что в Украине изготовили первую партию тестов на коронавирус. Также в Таиланде разработали новый экспресс-тест на коронавирус.
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