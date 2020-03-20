Тест на коронавирус: в Украине изготовили первую партию [ Редактировать ]
Украинские ученые изготовили первую партию экспресс-тестов на коронавирус. Об этом в видеообращении заявил президент Украины Владимир Зеленский.
Зеленский подчеркнул, что Украина получила первую партию тестов отечественного производства.
"Мы получили первую партию экспресс-тестов, изготовленную Институтом молекулярной биологии Национальной академии наук Украины. Я благодарю наших ученых, наших специалистов за то, что в короткие сроки смогли это сделать", - отметил президент.
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