Украинские ученые изготовили первую партию экспресс-тестов на коронавирус. Об этом в видеообращении заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Зеленский подчеркнул, что Украина получила первую партию тестов отечественного производства.

"Мы получили первую партию экспресс-тестов, изготовленную Институтом молекулярной биологии Национальной академии наук Украины. Я благодарю наших ученых, наших специалистов за то, что в короткие сроки смогли это сделать", - отметил президент.

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