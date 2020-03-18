В Таиланде разработали новый экспресс-тест на коронавирус [ Редактировать ]
Тайские ученые из Института науки и технологий Видьясиримедхи разработали экспресс-тест, который может обнаружить в организме человека коронавирус за 30-45 минут. Об этом сообщают тайские газеты Bangkok Post и MHTai.
Отмечается, что клинические испытания этого экспресс-теста планируют начать в следующем месяце.
"Этот тест может дать результат за 30-45 минут. Для запланированных испытаний готовятся производить до 4 тыс. экспресс-тестов ежедневно. Стоимость каждого из них составит приблизительно 475 бат (15 долларов)", - говорится в сообщении.
В свою очередь, управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов королевства рекомендует не покупать тесты на коронавирус, которые продаются в интернете, поскольку ни один из них не был сертифицирован властью.
Ранее мы писали о том, что в Черновцы доставили экспресс-тесты на коронавирус. Также читайте новость о том, что во Львове с подозрением на коронавирус госпитализированы 24 человека.
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