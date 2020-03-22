Во Львове пассажиры жестоко расправились с мужчиной, который кашлянул в автобусе (видео) [ Редактировать ]
В одном из автобусов Львова, где действует карантин и ограничение на количество пассажиров в общественном транспорте, произошел жуткий инцидент. Люди напали на мужчину и буквально вынесли его из автобуса из-за того, что он кашлянул во время поездки.
Видео происшествия опубликовал в соцсети Facebook Павел Ткаченко.
На кадрах видно, как один из пассажиров набросился с кулаками на мужчину, тот получил удар в лицо.
После этого злоумышленник схватил его за ногу и стал тащить к выходу. Пострадавший схватился за поручень, но в итоге упал. Его вытолкнули на улицу, где драка продолжилась.
Очевидцы инцидента разделились на два лагеря – одни требовали выкинуть его из транспорта, другие просили прекратить избиение. Примечательно, что никто из участников конфликта не был в маске, что является главным требованием карантина.
Ранее сообщалось, что во Львове подтвердили первый случай коронавируса.
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