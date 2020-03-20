Не більше 10 пасажирів у маршрутках. Таке розпорядження Кабміну діє уже 2 дні. У Львові працівники патрульної поліції провели рейд і перевірили, чи дотримуються карантинних вимог водії. Чи не порушують норми і що про це кажуть самі пасажири, знають наші кореспонденти.

Центр Львова. Проспект Чорновола. Зупинка громадського транспорту. На маршрутку чекає більше 10-ти людей. Поліцейські зупиняють водія. Попереджають про правила карантину.

"Кількість пасажирів у вас дозволена. Все нормально але хочу вам нагадати. Що є відповідальність. Не більше 10 пасажирів. Добре? Добре, щасливої дороги".

А це водій іншої маршрутки. У нього в автобусі 21 пасажир. Однак, усі сидять на місцях. Поліцейські на кермувальника протокол не складають. Кажуть, головне щоб в маршрутці пасажири не стояли. Сам водій наразі погоджується із правилами, хоча й не в захваті від них. Говорить, якщо вони діятимуть і надалі - відмовиться від роботи.

"Я не буду нервуватися і не хочу платити штраф", - говорить Віталій, водій маршрутки.

Зупинили поліцейські і переповнену маршрутку. Всередині стояли люди. Тож на водія склали протокол. За порушення карантину йому доведеться сплатити штраф від 17 ти до 34 ьох тисяч гривень. Самі ж пасажири розповідають - кермувальник намагався дотримуватись норми.

"Робив зауваження щоб не заходити, кричав, люди всерівно заходять", - говорить Марія, пасажирка маршрутки.

Із введенням карантину у місті значно поменшало маршруток. А ті, що є, маючи вже з десяток пасажирів, - не зупиняються. Чекати на транспорт тепер доводиться щонайменше півгодини, розповідають львів'яни.

"Хай дадуть маршруток щоб можна було перевозити людей, дайте 6, маршруток, щоб возили по 10 людей і буде нормально", - говорить Петро, пасажир маршрутки.

Поліцейські просять водіїв усе-таки дотримуватись умов карантину. Бо ж відповідати за порушення доведеться не пасажирам, а саме кермувальникам громадського транспорту.

"Коли вже дуже переповнена маршрутка тоді вже штрафуємо. В середньому загалом стараємося попереджувати на даний момент водіїв. Щоб усували недоліки, тобто пасажирів висаджували", - говорить Андрій Яремко, інспектор патрульної поліції Львівської області.

За день поліцейські у Львові на водіїв маршруток склали 6 протоколів. Суму штрафу тепер визначить суд.