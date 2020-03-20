Во Львове подтвердили первый случай коронавируса [ Редактировать ]
В пятницу, 20 марта, во Львове впервые подтвердили заражение коронавирусом у местного жителя. Об этом сообщает мэр Львова Андрей Садовой в Facebook.
По словам мэра Львова, заражение коронавирусом обнаружили у мужчины, 1950 года рождения, вернувшегося 13 марта из Германии.
"Положительный результат подтвердили две частные лаборатории во Львове и Киеве. Материалы отправлены в Центр общественного здоровья Украины", - добавил он.
Садовый отметил, что больного коронавирусом мужчину госпитализируют в местную инфекционную больницу.
Ранее сообщалось, что в Украине изготовили первую партию тестов на коронавирус.
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