На Донбасі сьогодні один обстріл. Неподалік від Водяного противник випустив п'ять снарядів із мінометів забороненого калібру. Постраждалих серед українських військових немає. Більше про ситуацію на передовій розкаже Руслан Смєщук.

Передові позиції армійців під Мар'їнкою. До супротивника так близько, що навіть неозброєним оком видно прапори сепаратистів. Проте з бійниці краще не висуватися - можна дістати кулю.

"Гріфон", військовослужбовець ЗСУ:

Вони с початку починають відкривати вогонь, і провокувати нас. Ми якщо починаєм відкривати вогонь - то по нам працює снайпер, іменно так хочуть виманювати.

Та іноді вогонь таки доводиться відкривати. Так нещодавно ворожі диверсанти декілька разів намагалися підійти і обстріляти позиції армійців.

Віктор, військовослужбовець ЗСУ:

Було так що підходили 2 групи по 3 чоловіки. Вони с двох разних позицій заходили, ми їх тут побачили, раз питалісь в час ночи пройти. а в другий раз в півтретьего. Пострілами дали знати що ми бережемо нагшу сторону.

А це вже один із військових полігонів у передмісті Маріуполя. Там вояки провели комплексні навчання із застосуванням артилерії та ракетної зброї.

Андрій, військовослужбовець ЗСУ:

Навідник повинен стати на місце командира машини, і ми їх міняємо між собою, ми їх на цих навчаннях тренуємо щоб вони далі могли займати більш вищі посади.

Володимир, військовослужбовець ЗСУ:

Перевіряється боездатність техніки, навченість людей розрахунків. Якщо розрахунки не навченні, то можно довчити, адже перед навчаннями є невиличкі проміжутки і можна розрахунки сбити, провести злагодження. Після цього підрозділи краще працюють.

Особливості цих навчань - наближеність до справжньої бойової обстановки. У тому числі активна протидія спеціальних машин, що вимикають зв'язок. Тому керувати різними підрозділами у таких умовах значно складніше.

"Морпіх", військовослужбовець ЗСУ:

Суть навчання була - приблизити більш до реальних подій, які відбуваються зараз, коли противник подавляє наші підрозділи засобами радіоелектронної розвідки, подавляє РЕБами, втрата йде управлінням підрозділами. Щоб не допустити під час виконання бойового завдання втрату управлінням підрозділами.

Усе що відбувається, ретельно записують на відео, щоб згодом попрацювати над помилками.