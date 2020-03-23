Осужденный за насилие Харви Вайнштейн заразился коронавирусом [ Редактировать ]
Осужденный за сексуальное насилие экс-продюсер из Голливуда Харви Вайнштейн болен коронавирусом. Об этом сообщило издание Daily Mail.
Известно, что 68-летний мужчина находится в тюрьме "Венде" на западе Нью-Йорка. Там его изолировали от других заключенных и персонала, чтобы избежать новых случаев инфицирования.
Вайншт сказал тюремщикам, что у него может быть Covid-19, после того, как побывал на острове Райкерс. По крайней мере 38 человек дали положительный результат на коронавирус там и в окрестностях.
Напомним, 11 марта Вайнштейна отправили в тюрьму на 23 года. 67-летнего мужчину признали виновным в изнасиловании и преступных действиях сексуального характера. Бывший продюсер уже выплатил 25 миллионов долларов женщинам, которые его обвиняли. 12 марта его помещали в больницу после жалоб на боль в груди.
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