Готуються до найгіршого: американці масово скуповують зброю [ Редактировать ]
Американці масово купують зброю через пандемію коронавірусу. Люди шикуються в черги біля спеціалізованих крамниць, а також замовляють її в інтернеті.
Порівняно з минулим роком кількість охочих придбати рушницю чи пістолет зросла вдвічі, а в інтернет-крамницях - утричі. Безпрецедентний попит на зброю пояснюють тим, що департаменти поліції повідомили про скорочення своїх рейдів через спалах епідемії.
Тож американці готуються захищатися від злочинців самотужки.
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