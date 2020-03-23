"Нехай там і сидять". Президент Білорусі Олександр Лукашенко відмовився евакуювати своїх громадян з-за кордону.

Ті виїхали після попередження влади про епідемію, тож тепер це їхній клопіт. Окрім того, повідомив про білорусів, що застрягли в Індії - у них були квитки на рейс до Москви, однак росіяни не пустили їх у літак. За словами Лукашенка, Білорусь не відправить за ними чартер до Індії.