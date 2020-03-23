Білорусів не будуть евакуювати з-за кордону [ Редактировать ]
"Нехай там і сидять". Президент Білорусі Олександр Лукашенко відмовився евакуювати своїх громадян з-за кордону.
Ті виїхали після попередження влади про епідемію, тож тепер це їхній клопіт. Окрім того, повідомив про білорусів, що застрягли в Індії - у них були квитки на рейс до Москви, однак росіяни не пустили їх у літак. За словами Лукашенка, Білорусь не відправить за ними чартер до Індії.
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