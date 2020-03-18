Эвакуация украинцев не будет бесплатной: SkyUp обнародовал цены [ Редактировать ]
В SkyUp начали продавать билеты на нерегулярные рейсы из 17 стран мира в Украину.
Об этом в своем Фейсбуке сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
По его словам, благодаря поступлению билетов в продажу, украинцы смогут вернутся домой после закрытия границ в стране.
"Авиакомпания SkyUp, которой мы благодарны за ее конструктивную позицию и желание совместно с правительством помочь украинцам, открывает продажу билетов на нерегулярные рейсы из таких городов: Париж, Аликанте, Берлин, Стокгольм, Вена, Варшава, Прага, Тбилиси, Лиссабон, Мюнхен, Неаполь, Франкфурт, Таллинн, Цюрих, Стамбул, Барселона, Лондон ",- заявил министр.
Также, украинцы могут зайти на сайт авиакомпании Skyup и купить билеты по льготным ценам.
Ранее мы сообщали, что Украина закрыла границы и отменила международные ж/д, авиа и автобусные перевозки
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