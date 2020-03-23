Кабинет министров Украины разрешил продавать лекарства через интернет.

Об этом в Telegram сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

По его словам, аптеки могут осуществлять торговлю лекарственными средствами и их доставку по регионам.

"Также разрешается организовывать и осуществлять доставку непосредственно потребителям с соблюдением условий хранения лекарственных средств, определенных производителем, во время их транспортировки",- отметил Шмыгаль.

Он добавил, что продавать лекарства могут только те аптеки, которые имеют лицензию на определенные группы препаратов.

Напомним, Украина отменила пошлину на ввоз препаратов в страну. Такое решение было принято в связи с пандемией коронавируса.