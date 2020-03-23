Лечение онлайн: Кабмин одобрил дистанционную реализацию препаратов [ Редактировать ]
Кабинет министров Украины разрешил продавать лекарства через интернет.
Об этом в Telegram сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.
По его словам, аптеки могут осуществлять торговлю лекарственными средствами и их доставку по регионам.
"Также разрешается организовывать и осуществлять доставку непосредственно потребителям с соблюдением условий хранения лекарственных средств, определенных производителем, во время их транспортировки",- отметил Шмыгаль.
Он добавил, что продавать лекарства могут только те аптеки, которые имеют лицензию на определенные группы препаратов.
Напомним, Украина отменила пошлину на ввоз препаратов в страну. Такое решение было принято в связи с пандемией коронавируса.
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