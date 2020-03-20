В пятницу, 20 марта, стало известно, что из-за пандемии коронавируса Кабинет министров отменил пошлины и НДС на определенный перечень лекарств и медицинского оборудования. Об этом в Telegram сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

По его словам, Кабмин освободил от уплаты ввозной пошлины и НДС определенный перечень лекарственных средств, медицинских изделий и оборудования, необходимых для предотвращения распространения Covid-19, а также для локализации и ликвидации вспышки.

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