Пандемия коронавируса: Украина отменила пошлины и НДС на лекарства [ Редактировать ]
В пятницу, 20 марта, стало известно, что из-за пандемии коронавируса Кабинет министров отменил пошлины и НДС на определенный перечень лекарств и медицинского оборудования. Об этом в Telegram сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.
По его словам, Кабмин освободил от уплаты ввозной пошлины и НДС определенный перечень лекарственных средств, медицинских изделий и оборудования, необходимых для предотвращения распространения Covid-19, а также для локализации и ликвидации вспышки.
Ранее мы писали, что во Львове подтвердили первый случай коронавируса.
Также в Украине изготовили первую партию тестов на коронавирус.
по теме
Карантин в Украине: как Рада борется с коронавирусом
Во вторник, 17 марта, народные депутаты приняли пакет "антивирусных" законов
АТБ, ROZETKA и Новая почта вместе запускают доставку продуктов
В Днепропетровской области в тестовом режиме начали доставлять продуктовые наборы по себестоимости
Из Польши вернутся домой более 600 украинцев
В пятницу, 20 марта, из польского Перемышля отправился уже четвертый специальный поезд
В Украине суд вынес первое решение за нарушение правил карантина
Сообщается, что решение было принято в отношении жительницы Киева
Медработника уволили за отказ работать в опасных условиях
Об этом рассказала Уполномоченный по правам человека Людмила Денисова